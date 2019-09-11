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النطق بالحكم في قضية شقيقة محمد بن سلمان بفرنسا غدا الخميس

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النطق بالحكم في قضية شقيقة محمد بن سلمان بفرنسا غدا الخميس
Reuters /FW1F/Raissa Kasolowsky
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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تصدر العدالة الفرنسية، غدا الخميس، حكمها في قضية الأميرة حصة، ابنة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، المتهمة بـ "التواطؤ في أعمال عنف متعمدة" ضد عامل سباكة (سمكري).

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ويشتبه في أن الأميرة طلبت من حارسها الشخصي تهديد وضرب وإهانة عامل كان يقوم بتصليحات في شقتها الباريسية عام 2016، بعد أن اتهمته بالتقاط صور شخصية لها.

وبحسب العامل، فإن الأميرة حصة غضبت لالتقاطه الصور وأمرت حارسها الشخصي بضربه، مضيفا أنه أهين وأجبر على الجثو على ركبتيه وقيدت يداه لتقبيل قدم الأميرة السعودية.

وأوضح العامل أنه كان يلتقط صورا لأماكن مختلفة من داخل الحمام في إطار عمله، أين كان يفترض به أن يجري التصليحات.

والتمست النيابة العامة السجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ في حق حارس الأميرة الشخصي، مع إلزامه بدفع غرامة قدرها 5000 يورو، وهو نفس المبلغ الملتمس ضد الأميرة إلى جانب حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

المصدر: "لوفيغارو"

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