أفاد مراسل RT في مصر، اليوم الأربعاء، بأن هيئة الرقابة الإدارية أحبطت محاولة الاستيلاء على 7500 فدان بالطريق الإقليمي الجديد بمحافظة القاهرة.

وقال مراسلنا إن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من إحباط محاولة إحدى الجمعيات تقنين وضع يدها ‏بإجراءات صورية ‏على مساحة نحو 7500 فدان ‏بالطريق الإقليمي الجديد بالكيلو 72، طريق العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة.

و‏أضاف أن قيمة الرقعة الأرضية تقدر بزهاء 3 مليارات جنيه ‏من خلال عرض مبلغ مالي ومساحة 20 ألف متر مربع على سبيل الرشوة، على مدير إدارة الشؤون العقارية ‏بمحافظة القاهرة.

وأشار إلى أنه وبالعرض على نيابة أمن الدولة العليا، تم استصدار الأذون اللازمة ‏لضبط المتهمين ومنهم رئيسة أحد الأحياء سابقا، ‏بالإضافة إلى ضبط المستندات ومبلغ الرشوة.

وأكد أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

المصدر: RT، ناصر حاتم - القاهرة