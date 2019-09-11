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الجزائر.. عملية إنقاذ ثلاثة أوروبيين في البحر تنتهي بحجز كمية مخدرات ضخمة

أخبار العالم العربي

الجزائر.. عملية إنقاذ ثلاثة أوروبيين في البحر تنتهي بحجز كمية مخدرات ضخمة
AFP FAYEZ NURELDINE
سواحل وهران في الجزائر - أرشيف -
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أكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن عملية إنقاذ 3 رعايا أجانب كانوا على متن زورق شراعي، قبالة سواحل مدينة وهران، أسفرت عن حجز أكثر من 52 قنطارا من الكيف المعالج.

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وجاء في بيان للوزارة صدر اليوم أنه "تبعا لعملية البحث والإنقاذ التي قامت بها وحدات تابعة لقواتنا البحرية، يوم أمس 10 سبتمبر 2019، والتي مكنت من إنقاذ ثلاثة 3 أشخاص أجانب كانوا على متن قارب شراعي حامل للراية الألمانية تعرض لعطل تقني على بعد 15 ميلا بحريا شمال رأس فالكون بوهران، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية المعمول بها وسحب القارب الشراعي إلى ميناء أرزيو، ثم تفتيشه من طرف حراس السواحل، تم كشف وضبط كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ 52 قنطارا و95 كيلوغراما".

وأضاف البيان أن الجهات الأمنية باشرت تحقيقاتها مع المعنيين للوقوف على ملابسات العملية.

وكان بيان سابق للوزارة أكد أن اثنين من الرعايا الذين جرى إنقاذهم يحملان الجنسية البلغارية، في حين يحمل الثالث الجنسية الهولندية.

المصدر: الدفاع الجزائرية

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