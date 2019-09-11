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الخارجية السورية: ندين بشدة إعلان نتنياهو نيته ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية

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الخارجية السورية: ندين بشدة إعلان نتنياهو نيته ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية
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دانت الخارجية السورية بشدة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه على ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

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وجاء في بيان الخارجية اليوم الأربعاء، "إعلان نتنياهو يأتي في سياق الطبيعة التوسعية لكيان الاحتلال وخطوة جديدة في الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية والتي تشكل صفقة القرن، أحدث تجلياتها بالتواطؤ والمشاركة الفاعلة للإدارة الأمريكية".

المصدر: سانا 

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