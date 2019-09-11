تعرف على خلية "أمراء الصحراء" التي وقعت بأيدي الاستخبارات العراقية

كشف الخبير الأمني المقرب من أجهزة الأمن العراقية، فاضل أبو رغيف، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على خلية "أمراء الصحراء" التابعة لتنظيم "داعش".

وقال أبو رغيف لـRT إن "خلية الصقور فككت أخطر مجموعة داعشية تسمى أمراء الصحراء وهم أشد الناس معرفة بأحوال الصحراء الغربية والشرقية من البلاد، وكانوا يمثلون خط سير العجلات ونقل الانتحاريين من سوريا إلى القائم ومن القائم إلى الرطبة وكيلو 160 والفلوجة".

وأضاف: "الأهداف الأخيرة بالنسبة لهذه الخلية، كانت بنقل الانتحاريين إلى محافظات جنوبية ضمن ما يسمى بولاية الجنوب".

وأشار أبو رغيف إلى أن "الملقى القبض عليهم مسؤولون عن عمليات إرهابية سابقة مثل تفجير مطعم فدك في الناصرية وسيطرة الآثار في بابل، ومحاولة اقتحام سجن الناصرية بـ200 إرهابي".

وتابع أن "الإرهابيين الذي قبض عليهم همل كل من، بندر وشقيقه مطلك ومسؤول شؤون النقل أبو هاشم ووالي الرطبة الذي تسلم الإمارة العسكرية عن المقتول شاكر وهيب".

المصدر: RT