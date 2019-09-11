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نائب عراقي: البرلمان سيوفر الإجراءات المناسبة لشراء "إس-400" من روسيا

أخبار العالم العربي

نائب عراقي: البرلمان سيوفر الإجراءات المناسبة لشراء
Sputnik
منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية، أرشيف
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كشف النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف "دولة القانون"، علي البعيجي، اليوم الأربعاء، أن البرلمان سيعمل على توفير الإجراءات اللازمة لشراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس–400".

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وقال في بيان صحفي إن الولايات المتحدة "ليست وصية على العراق، وإن الحكومة العراقية لها حرية اختيار البلد التي ترغب بشراء الأسلحة منه، أو تجهيزها بأي منظومة دفاع للعراق".

وأضاف: "لن نقبل بأي ضغوط تحاول ممارستها أمريكا على العراق، وسنعمل خلال الفصل التشريعي المقبل على طرح قانون إخراج القوات الأجنبية، إضافة إلى توفير الأجواء والإجراءات المناسبة كافة لتسليح البلد وحمايته من أي اعتداء خارجي".

وأشار البعيجي إلى أن "تلك الإجراءات تتضمن ما تحتاجه الحكومة ووزارة الدفاع لتسهيل شراء المنظومة الصاروخية الروسية "إس–400" وتذليل العقبات التي تعمل أمريكا على وضعها في طريق هذه الصفقة".

المصدر: RT

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