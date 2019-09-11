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ارتفاع قتلى إعصار "دوريان" إلى 50 في جزر الباهاماس

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ارتفاع قتلى إعصار
Reuters
إعصار "دوريان" في جزر الباهاماس
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ارتفع عدد قتلى الإعصار "دوريان" الذي ضرب جزر الباهاماس الأسبوع الماضي إلى 50 شخصا، معظمهم في جزيرة أباكو الكبرى، حسبما أعلنته وكالة الطوارئ في البلاد.

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ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مسؤول للصحفيين، إن "العدد السابق للقتلى كان 45​​​، منوها بأن أفراد الإنقاذ ومن جرى إجلاؤهم وكذلك المسؤولين يعتقدون على نطاق واسع أن عدد القتلى سيكون أعلى من ذلك مع انتشال مزيد من الجثث من تحت أنقاض حي تعرض للدمار في مدينة مارش هاربور.

وضرب الإعصار جزر الباهاماس مصحوبا برياح بلغت سرعتها 320 كيلومترا في الساعة مما يعني أنه أحد أقوى الأعاصير التي شهدتها منطقة الكاريبي، لكنه يعد أسوأ كارثة تمر بها جزر الباهاماس في تاريخها.

المصدر: وكالات 

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