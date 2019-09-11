أفاد مراسلنا في غزة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن الليلة الماضية، غارات استهدفت عددا من المواقع شمال ووسط قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

وأضاف المراسل، أن المقاتلات الإسرائيلية حلقت الليلة الماضية بشكل مكثف في أجواء متفرقة من قطاع غزة.

من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "مقاتلات حربية أغارت على نحو 15 هدفا في شمال ووسط قطاع غزة، ومن بينها عدد من الأهداف التابعة لحماس في موقع عسكري لإنتاج وسائل قتالية وعدد من الأهداف في مجمع عسكري للقوة البحرية بالإضافة إلى نفق هجومي".

#عاجل ردًّا على اطلاق القذائف الصاروخية باتجاه #إسرائيل- مقاتلات حربية تغير قبل قليل على نحو ١٥ هدفًا إرهابيًا في شمال ووسط قطاع #غزة ومن بينها عدد من الأهداف التابعة لحماس في موقع عسكري لإنتاج وسائل قتالية وعدد من الأهداف في مجمع عسكري للقوة البحرية بالاضافة إلى نفق هجومي pic.twitter.com/kNiiWMpFMZ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 11 сентября 2019 г.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن شهود عيان أن "الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت موقعا تابعا للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة، إضافة لأرض زراعية شمال غزة، ما أوقع أضرارا مادية دون أن يبلغ عن وقوع ضحايا أو إصابات".

في السياق ذاته أجرى رئيس الوزراء وزير الدفاع بنيامين نتنياهو الليلة الماضية، مشاورات أمنية بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية حسبما ذكره مكتبه.

وجاءت مشاورات نتنياهو بعد إطلاق صاروخين من غزة صوب مدينة أسدود جنوب إسرائيل، وقد اضطر الحرس الشخصي المرافق لنتنياهو لإنزاله إلى أحد الملاجئ في المدينة، حيث كان يلقي كلمة في مؤتمر انتخابي لحزب الليكود، وقد توقفت الفعالية بفعل الصواريخ ودوت صافرات الإنذار وفتحت الملاجئ أمام المستوطنين.

المصدر: وكالات