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ولي العهد السعودي يلتقي رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية (صور)

أخبار العالم العربي

ولي العهد السعودي يلتقي رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية (صور)
RT / @spagov
ولي العهد السعودي يلتقي رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية
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التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم الثلاثاء، رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية، جويل روزنبرغ والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعايش والتسامح ومكافحة التطرف والإرهاب.

وحضرت اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.

المصدر: واس

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