 
مباشر

مصدر لـ RT: لا يوجد أي أجنبي بين قتلى حادثة كربلاء

أخبار العالم العربي

مصدر لـ RT: لا يوجد أي أجنبي بين قتلى حادثة كربلاء
Reuters / Alaa Al-Marjani
كربلاء - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdvf

أكد مصدر عراقي مطلع لـ RT، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي أجنبي بين قتلى حادثة كربلاء التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.

وقال المصدر لـ RT، إن "القتلى جميعهم عراقيون، وهم زوار ومتطوعون في خدمة الزائرين".

وأكد أنه لا صحة للمعلومات المتداولة حول وجود أجانب بين الضحايا.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت استمرار تواصلها مع السلطات المحلية لمعرفة إذا ما لقي أي من الزائرين الأجانب حتفه في حادثة التدافع.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء، مقتل 31 شخصا وإصابة العشرات، إثر حوادث تدافع واختناق أثناء تأدية مراسم دينية في محافظة كربلاء، جنوب العاصمة بغداد.

المصدر:RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مرشح رئاسي تونسي خلال المناظرات: الفساد الآن على يساري!