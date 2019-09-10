مصدر لـ RT: لا يوجد أي أجنبي بين قتلى حادثة كربلاء

أكد مصدر عراقي مطلع لـ RT، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي أجنبي بين قتلى حادثة كربلاء التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.

وقال المصدر لـ RT، إن "القتلى جميعهم عراقيون، وهم زوار ومتطوعون في خدمة الزائرين".

وأكد أنه لا صحة للمعلومات المتداولة حول وجود أجانب بين الضحايا.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت استمرار تواصلها مع السلطات المحلية لمعرفة إذا ما لقي أي من الزائرين الأجانب حتفه في حادثة التدافع.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء، مقتل 31 شخصا وإصابة العشرات، إثر حوادث تدافع واختناق أثناء تأدية مراسم دينية في محافظة كربلاء، جنوب العاصمة بغداد.

المصدر:RT