سفارة العراق في روسيا تحتفل بالذكرى الـ 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

أقامت سفارة جمهورية العراق لدى روسيا، يوم الاثنين، احتفالية بمناسبة ذكرى مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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ولدى افتتاحه للاحتفالية التي حضرها دبلوماسيون روس وعراقيون، وسفراء عديد من الدول، وشخصيات سياسية روسية مهمة، رحب السفير العراقي لدى موسكو، حيدر منصور هادي العذاري، بالمشاركين، مؤكدا أن العراق يعتز بهذا التاريخ الطويل لعلاقات الصداقة بين البلدين.

وذكر السفير أن العلاقات بين بغداد وموسكو تكللت بتوقيع أكثر من أربعين اتفاقية ومذكرة تفاهم، مبينا أن كلا البلدين يتطلعان الآن إلى زيادة التعاون في القطاعات كافة.

وفي كلمته، تحدث وكيل وزارة الخارجية العراقية، مؤيد صالح، عن أهمية التنسيق العراقي الروسي في العديد من القضايا الإقليمية، مبينا أن هذا التفاهم الثنائي انبثق نتيجة للعمر الطويل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأوضح أن العراق يرى في روسيا شريكا حيويا، ويسعى إلى ديمومة هذا التعاون وتطويره مستقبلا.

فيما ألقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، كلمة بالنيابة عن الرئيس، فلاديمير بوتين، هنأ فيها الحاضرين بهذه المناسبة.

يملأني الفخر بتكريم زملائنا العراقيين في RT، سلام مسافر @SalamMosafir_RT وخالد الجبوري @aljabburykhalid، من نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ووكيل وزارة الخارجية العراقية مؤيد صالح @MouayedSaleh، تقديرا لإسهاماتهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا والعراق pic.twitter.com/CcWxU07PPO — Maya Manna (@mayamanna) ١٠ سبتمبر ٢٠١٩

وأكد الدبلوماسي أن القيادة الروسية تدعم الحكومة العراقية في سياستها الرامية إلى تطوير البلاد والعودة لأخذ دور محوري في المنطقة، وأن الحكومة الروسية ترغب بزيادة التعاون بين البلدين.

وجرى أثناء الاحتفالية تقديم جوائز وشهادات تقديرية من قبل سفارة جمهورية العراق إلى شخصيات دبلوماسية روسية عملت سابقا في العراق، وشخصيات عراقية أدبية وفنية من أبناء الجالية المقيمين في روسيا، تثمينا لدورهم الفعال في تطوير علاقات الصداقة بين البلدين.

يذكر أن السفارة كرمت أثناء الاحتفالية زملاءنا العراقيين في RT، وهم مقدم برنامج "قصارى القول"، سلام مسافر، ومذيع الأخبار، خالد الجبوري، وكبير المدققين اللغويين، محمد الطيار.

كما أجرت RT، على هامش الاحتفالية، مقابلة مقتضبة مع السفير حيدر منصور هادي العذاري، استعرض فيها أبرز نتائج عمله في روسيا ورؤيته لآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

المصدر: RT + موقع وزارة الخارجية العراقية