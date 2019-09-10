عشراوي: إعلان نتنياهو ضم غور الأردن مدمر لكل فرص السلام

وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، تعهد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ضم غور الأردن في حال إعادة انتخابه بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأضافت عشراوي، اليوم الثلاثاء، أن ما جاء على لسان نتنياهو "سرقة للأراضي وتطهير عرقي ومدمر لكل فرص السلام".

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وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "هذا تغيير شامل للعبة، جميع الاتفاقيات معطلة في كل انتخابات ندفع الثمن من حقوقنا وأراضينا إنه أسوأ من الفصل العنصري، إنه يشرد شعبا كاملا بتاريخ وثقافة وهوية".

وأفادت حنان بأن هذه الخطوة التي ستترك للحكومة الفلسطينية الفرصة للتمتع بحكم ذاتي على مراكز سكانية، قائلة إن "هذا أسوأ من الفصل العنصري.. إنه يقضي حقا على فلسطين".

وتابعت بالقول إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول الاستيلاء على الأرض بدون الشعب ويقول له إنك حر في المغادرة".

واعتبرت عشراوي تعهد نتانياهو تغييرا لقواعد اللعبة.

من جهتها، اتهمت حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بمحاولة البحث عن أصوات لليمين.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، إن "نتنياهو ما زال يتوهم أن بإمكانه إبقاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى يطرد الاحتلال عن أرضه ويقيم دولته المستقلة".

وأعلن نتانياهو في وقت سابق يوم الثلاثاء، عزمه ضم المنطقة التي تعتبر جزءا استراتيجيا من الضفة الغربية المحتلة، في حال إعادة انتخابه في 17 سبتمبر.

المصدر: وكالات