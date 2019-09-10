 
مباشر
عاجل
مستشار الرئيس الإيراني: إقالة بولتون هزيمة لاستراتيجية الحد الأقصى للضغوط على إيران

الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه عسقلان وأشدود

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه عسقلان وأشدود
Reuters AMIR COHEN
منظومة تابعة لـ"القبة الحديدية" الإسرائيلية قرب الحدود مع قطاع غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mduj

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن إحباط هجوم صاروخي انطلق من داخل قطاع غزة واستهدف مدينتي عسقلان وأشدود.

وقال الجيش إن صفارات الإنذار أطلقت في عسقلان وأشدود حيث تعرضتا لهجوم صاروخي من القطاع، موضحة أن نظام "القبة الحديدية" للدفاع الجوي تمكن من اعتراض صاروخين استهدفا المدينتين. 

من جانبها، أفادت وسائل إعلام محلية بأن الصاروخ الذي تم إطلاقه تجاه أشدود تم اعتراضه حينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يلقي كلمة في حفل لحزبه "الليكود" بالمدينة.

ويأتي هذا الهجوم بعد أن أعلن نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق من اليوم، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد كبير من المستوطنات حال فوزه في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن هذه العملية ستجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"أميرة البحر" الصينية تحترف التصوير تحت الماء