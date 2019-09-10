أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية، تعليقا على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول ضم غور الأردن وشمال البحر الميت، أن لا تغييرات في سياسة واشنطن حول قضية الشرق الأوسط.

وقال المسؤول من إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في حديث لوكالة "رويترز" مساء اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول ما إذا كانت حكومة بلاده تؤيد خطة نتنياهو: "في الوقت الحالي لا تغييرات في سياسة الولايات المتحدة".

وأضاف المسؤول: "سننشر رؤيتنا للسلام بعد الانتخابات في إسرائيل، وسنحاول تحديد السبيل الأفضل لضمان الأمن، الذي طال انتظاره، والفرص والاستقرار في المنطقة".

وأعلن نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق من اليوم، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد كبير من المستوطنات حال فوزه في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن هذه العملية ستجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تستعد فيه إدارة ترامب، أكبر داعم دولي لحكومة نتنياهو، للكشف عن خطتها لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن" والتي من المقرر إعلانها بعد الانتخابات في إسرائيل.

المصدر: رويترز + وكالات