قام العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ظهر اليوم الثلاثاء، بزيارة مفاجئة إلى دائرة الأراضي والمساحة في مديرية شمال عمان في منطقة صويلح.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن العاهل الأردني زار دائرة الأراضي متخفيا للاطلاع على واقع ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت التقارير الإعلامية أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة زيارات مفاجئة يعتزم الملك عبد الله القيام بها إلى مؤسسات خدمية مختلفة.

المصدر: وسائل إعلام أردنية