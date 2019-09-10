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الأردن.. أب يضع حدا لحياته وطفلته بالقفز من الطابق الرابع

أخبار العالم العربي

الأردن.. أب يضع حدا لحياته وطفلته بالقفز من الطابق الرابع
Reuters / Amir Cohen
العقبة أقصى الجزء الجنوبي من المملكة الأردنية وهي المنفذ البحري الوحيد للأردن
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وضع أب أردني حدا لحياته وحياة ابنته بالقفز من الطابق الرابع من أحد الفنادق في مدينة العقبة، أقصى جنوب الأردن.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، إن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة العقبة حول تعرض شخص وطفلته للسقوط من الطابق الرابع من أحد الفنادق في مدينة العقبة.

وأضاف أنه جرى إسعافهما وما لبثا أن فارقا الحياة.

وتابع قائلا إن التحقيقات أشارت إلى قيام الشخص المتوفى بإلقاء طفلته ومن ثم نفسه إثر خلافات عائلية، مؤكدا أن التحقيق ما زال جاريا في الحادثة.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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