وزير الخارجية المصري يلتقي نظيريه الأردني والإماراتي في القاهرة

التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، نظيريه الإماراتي والأردني وبحث معهما مجمل تطورات المنطقة.

ووفق ما أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، فقد بحث شكري مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، فضلا عن سبل تدعيم آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، وبما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين تجاه المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

والتقى شكري كذلك وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، وبحثا معا سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق والتشاور حول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في سائر ملفات المنطقة، إضافة الى تناول جهود مكافحة الإرهاب.

اجتماع مثمر صباح اليوم مع معالي سامح شكري وزير خارجية مصر الشقيقة وتوافق تام في الرؤى، مصر قلب العالم العربي والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها. عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادة وشعبا. pic.twitter.com/4peZNGO1GK — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 10, 2019

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة العادية الـ 152 برئاسة العراق خلفا للصومال، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.

المصدر: RT