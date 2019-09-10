الحكومة السودانية تعقد اجتماعها الأول برئاسة حمدوك

عقدت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الأول منذ تشكيلها برئاسة عبد الله حمدوك، وحضور الوزراء جميعهم.

إقرأ المزيد

وأدى وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، الأحد الماضي، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان.

وأعلن حمدوك، في وقت سابق أن حكومته ستعمل فورا وبشكل متناغم ومتكامل، مؤكدا أن "البلاد تبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخها، تحترم التنوع والاختلاف".

وشدد على أن أهم أولويات المرحلة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام، مبينا أن الظروف مناسبة لتحقيق السلام في السودان.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي اتخذ قرار رفع تعليق عضوية السودان في مؤسساته، يوم الجمعة المنصرم، عقب التطورات التي يشهدها السودان وتشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر: RT