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المنامة: الدوحة اختارت شهر محرم لإثارة النعرات الطائفية

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المنامة: الدوحة اختارت شهر محرم لإثارة النعرات الطائفية
Reuters
المنامة - عاصمة البحرين
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اعتبر وزير شؤون الإعلام بالبحرين أن اختيار قناة الجزيرة القطرية لشهر محرم لإثارة النعرات الطائفية أمر "ليس مستغربا" وأنه إعلام يتغذى على الإساءة للدول الخليجية والعربية والإسلامية.

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وقال وزير شؤون الإعلام في البحرين علي بن محمد الرميحي، "إن اختيار قطر عبر ذراعها الإعلامية قناة الجزيرة لشهر محرم لإثارة النعرات الطائفية ليس مستغربا لأنه إعلام يتغذى على الفرقة والشقاق والإساءة للدول الخليجية والعربية والإسلامية".

وأضاف الرميحي، أن "ما يتبناه الإعلام القطري من تكرار يائس لخطابات مسيئة وممنهجة، يعكس قل حيلة وإفلاسا إعلاميا قاده إلى مرحلة من اليأس لشحذ المشاهدين عبر إعادة بث لقطات يتجاوز عمرها 8 سنوات أملا في الإقناع والتأثير".

ولفت إلى أن الإعلام القطري يحاول ومنذ ثلاثة عقود شق الوحدة الوطنية وزعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين، إلا أن كل محاولاته موعودة بالفشل في ظل وعي الشعب البحريني ووحدته والتفافه حول قيادته.

المصدر: وكالات

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