الداخلية العراقية تواصل عملياتها ضد صالات القمار

نفذت قوة تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، عمليات دهم وتفتيش لصالات الروليت والقمار في ثلاث فنادق كبيرة ببغداد.

وجاءت المداهمات تنفيذا لقرارات قضائية بالقبض على مالكيها لتورطهم بـ "عمليات غسل أموال وتهريبها إلى خارج البلاد".

وذكر بيان للوزارة أن "مفرزة العمليات الخاصة التابعة لمكتب المفتش، نفذت عمليات على خلفية صدور قرارات قضائية بالقبض على أصحاب ومالكي صالات الروليت التي تمت مداهمتها قبل أسابيع من قبل مفرزة العمليات الخاصة التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية".

وأضاف أن "العمليات نُفذت في 3 فنادق كبيرة في العاصمة، وأن التحقيقات الأولية التي أجراها القضاء ومكتب المفتش العام مع الأشخاص الـ 189، أثبتت تورط مالكيها بعمليات غسل أموال وتهريبها خارج البلاد، بالتواطؤ مع ضباط كبار بأخذ رشاوى مقابل السماح لهم بممارسة أعمالهم المخالفة للقانون والتستر عليهم".

وأشار البيان إلى "تمكن المفرزة الخاصة من مصادرة آلات روليت وقمار، ولا زال البحث والتحري جار عن جميع المتورطين في القضية بغية إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للقضاء، بحسب بيان الداخلية".

المصدر: RT