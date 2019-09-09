مصادر ليبية تنفي لـ RT مطالبة المشير حفتر بضمانات للانسحاب من محيط طرابلس

نفت مصادر ليبية لـ RT، اليوم الاثنين، ما نشرته صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، نقلا عن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بشأن طلب المشير خليفة حفتر ضمانات للانسحاب من محيط طرابلس.

وأكد مصدر مسؤول فى الحكومة المؤقتة أن هذه المعلومات عارية عن الصحة.

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وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، في مقابلة مع صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، نشرتها الاثنين، إن القائد العام "للجيش الوطني الليبي" المشير أركان حرب، خليفة حفتر، يشترط "ضمانات" لانسحاب محتمل من محيط العاصمة طرابلس.

وذكر سلامة أنه "منذ أسابيع، أصبحت المواقف أكثر واقعية، والقضية ليست جغرافية فقط، فحفتر يشترط ضمانات لانسحاب محتمل من محيط طرابلس".

وأوضح أن "حفتر يريد ضمانات من القوى الحاكمة في طرابلس، ويطلب تعيينات في مناصب مهمة بالدولة".

وأضاف سلامة: "في المقابل، هناك أطراف مستعدة للتفاوض مع حفتر مع شرط انسحاب قواته".

وتابع: "لكن أطرافا أخرى لا ترغب في التفاوض معه، كونها تعتبر حفتر فقد الشرعية في أن يكون صاحب مصلحة في ليبيا بعد انتهاء الصراع".

Libye : «La solution militaire est une illusion coûteuse» https://t.co/rA1O7N25cz — Libération (@libe) 9 сентября 2019 г.

RT

ومنذ 4 أبريل الماضي، تشن قوات المشير خليفة حفتر، هجوما للسيطرة على طرابلس.

وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر.

المصدر: RT + صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية