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السعودية.. إحباط تهريب 12.4 طن من الحشيش و16 مليون قرص مخدر

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السعودية.. إحباط تهريب 12.4 طن من الحشيش و16 مليون قرص مخدر
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عناصر حرس الحدود السعودي يحبطون تهريب مخدرات
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أعلن المتحدث باسم حرس الحدود السعودي مسفر القريني عن ضبط إحباط تهريب نحو 12.4 طن من الحشيش و16 مليون قرص مخدر خلال عام.

وأوضح القريني أنه تم إلقاء القبض على المتورطين في محاولات التهريب وعددهم 422 شخصا، وذلك بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة.

كما أشار إلى ضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية

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