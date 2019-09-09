الحريري ينفي "تهربه من التعاون العسكري مع روسيا"

نفى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الاثنين، ما ورد في مقال نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية، تحت عنوان "الحريري يتهرب من التعاون العسكري مع روسيا؟".

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وأكد الحريري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن "المعلومات الواردة في المقال مغلوطة ومخالفة كليا لمسار العلاقات الإيجابية مع الدولة الروسية".

وكانت صحيفة "الأخبار"، نشرت اليوم مقالا، اتهمت فيه الحريري بالتهرب مرة جديدة من اتفاقية التعاون العسكري مع روسيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن "ممثلي الجيش الروسي أكدوا خلال اجتماع اللجنة الروسية - اللبنانية المشتركة استعداد موسكو لمد لبنان بالأسلحة التي يحتاج إليها، ومن دون شروط سياسية، فيما يسمع اللبنانيون نقيض هذا الكلام من القوى الغربية، التي تقدم للجيش اللبناني أسلحة تصلح للقتال الداخلي، ولو مجانا، ولا يخجلون من التأكيد أن أسلحتهم غير مخصصة للدفاع عن لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية".

وتابعت "الأخبار" أن "الأجواء الإيجابية والرغبة في التعاون التي أبداها ويبديها الجيش اللبناني تجاه التعاون العسكري مع روسيا، تظل "حسن نوايا" لا أكثر، ما دام الحريري يقف عائقا أمام رفع مستوى هذا التعاون، عملا بالرغبة الأمريكية والغربية.

ونقلت الصحيفة عن "مطلعين على العلاقة بين الحريري وروسيا"، تأكيدهم أن "الحريري يهرع دائما بعد كل اهتزاز إلى لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لترميم صورته، أو عندما يحتاج إلى المساعدة يسارع إلى الطلب من روسيا"، لكنه في الوقت نفسه "يهمل عن عمد أحد أهم أشكال التعاون بين البلدين، فيما يوقع اتفاقات مع دول في أوروبا الشرقية تخاصم روسيا وتعمل ضد مصالحها في حلف الناتو".

من الجدير ذكره أن الحريري، طلب موعدا لزيارة موسكو قريبا، ومن الممكن حصولها بداية الشهر المقبل.

المصدر: RT