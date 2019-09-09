مصادر تكشف لـRT أعداد قتلى الضربات الجوية التي استهدفت فصائل عراقية في سوريا

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، عن أعداد قتلى الضربات الجوية التي استهدفت فصائل شيعية عراقية تتواجد داخل الأراضي السورية.

وقال المصدر لـRT إن "المعلومات التي وردت من مصادر داخل ألبو كمال، تشير إلى سقوط 18 قتيلا و38 جريحا".

ولم تعلن فصائل "المقاومة الإسلامية" في العراق حتى الآن عن تلك الضربات أو تبدي موقفا منها.

وكشف مصدر أمني عراقي في قوات حرس الحدود، اليوم الاثنين، عن تعرض فصائل عراقية مسلحة للقصف داخل الحدود السورية، من قبل طيران لم يحدد بعد.

المصدر: RT