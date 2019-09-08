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صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

أخبار العالم العربي

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأحد، بأن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخا على الأقل أطلق من قطاع غزة على مستوطنات "غلاف غزة".

وأضافت أن صاروخا سقط في منطقة مفتوحة خارج حدود المستوطنات المحاذية للقطاع.

وأشارت إلى أن صافرات الإنذار دوت في المستوطنات ما تسبب في حالة هلع وخوف في صفوف المستوطنين دون إصابات تذكر.

المصدر: وكالات

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