أكد النائب الأردني، طارق خوري، أن السلطات السورية أفرجت عن 5 مواطنين أردنيين كانوا معتقلين لديها بقرار من الرئيس بشار الأسد.

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وقال خوري إن إطلاق سراح كل من فراس سميح نايف صلاح، وعبدالله رياض محمود المغربي، وعمير مراد زاعور الشرفات، ومحمد فوزي يوسف جمعة، ونجيب عبد المجيد عيسى سويطي، جاء "بمكرمة من الرئيس السوري بشار الأسد".

الاردن- الاسد يفرج عن 5 اردنيين: خبرني - قال النائب طارق خوري ان السلطات السوري افرجت بمكرمة من الرئيس السوري بشار الأسد عن 5 اردنيين. وبين خوري ان الاردنيين المفرج عنهم هم فراس سميح نايف صلاح / عبدال... https://t.co/gZ4e4dScsVpic.twitter.com/MRVekypjxq — MENAFN.com Arabic (@MENAFNArabic) 8 сентября 2019 г.

من جهته، طالب النائب الأردني خالد أبو حسان، حكومة بلاده بتجاوز القرار الرسمي القاضي بوقف التجارة بين الأردن وسوريا، داعيا إياها لتسريع وتيرة تنفيذ الاتفاق الذي وعدت به وجهاء مدينة الرمثا والبحارة والحكومة، وذلك بإقرار نظام جمركي خاص للتجارة مع سوريا من خلال معبر "جابر".

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية قررت شهر أبريل المنصرم حظر استيراد نحو 194 سلعة من سوريا، وذلك في ظل التراجع الذي تسجله صادرات الأردن خلال العام الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من 2018.

وشملت قائمة السلع السورية المحظورة البن والشاي، والخيار والبندورة، وغيرها من الخضار والفواكه والمياه الغازية والمعدنية، والزيوت النباتية والحيوانية، والدواجن واللحوم والأسماك.

المصدر: وكالات