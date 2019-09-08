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الإفتاء المصرية: المتوفى بمرض السرطان شهيد (فيديو)

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الإفتاء المصرية: المتوفى بمرض السرطان شهيد (فيديو)
Gettyimages.ru / SCIEPRO / SCIENCE PHOTO LIBRARY
صورة تعبيرية
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أعادت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، نشر مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وموقع "يوتيوب"، للإجابة على سؤال "هل المتوفى بمرض السرطان شهيد؟".

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى ومدير البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية: "نعم مريض السرطان الذي يتوفى بسبب هذا المرض شهيد".

وأضاف في مقطع الفيديو الذي يعود تاريخه إلى 2 أكتوبر 2018، أن هذا المرض باطن، وبالتالي من مات به فهو مبطون ويعد شهيدا.

المصدر: دار الإفتاء المصرية

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