أكدت الإدارة الذاتية (الكردية) لشمال وشرق سوريا علمها مسبقا بالدوريات الأمريكية التركية المشتركة التي جرت اليوم الأحد، وأنها جزء من التفاهمات لتأمين استقرار المناطق الحدودية.

وجاء في بيان للإدارة الذاتية الديمقراطية، ممثلة بكل مؤسساتها وقواتها العسكرية (الكردية)، "أنها على اطلاع مسبق بالدوريات الأمريكية التركية المشتركة التي عملت عليها قوات التحالف الدولي لنزع فتيل الحرب وتأمين الاستقرار في المناطق الحدودية، وهي جزء من خارطة طريق للوصول إلى تفاهمات مستدامة تؤمن الاستقرار بما يساهم بشكل فعال في دعم جهود قوات سوريا الديمقراطية لملاحقة "داعش" واجتثاثه من جذوره".

وأشار البيان إلى أن الدوريات المشتركة التي قام بها الجيشان التركي والأمريكي، استمرت ساعتين في المنطقة الممتدة بين قريتي نص تل وقرية الحشيشة شرق مدينة تل أبيض، ومن ثم عادت أدراجها للتمركز في قواعدها داخل الأراضي التركية حسب التفاهمات المسبقة.

وشكرت الإدارة الذاتية "الشركاء" في التحالف الدولي والجيش الأمريكي لما "بذلوه من جهود للتوصل إلى تفاهمات تؤمن الاستقرار والسلام"، كما شكرت قوات أمن الحدود والمجالس العسكرية المحلية التي لعبت دورا هاما في تهيئة الأرضية لإنجاح مهمة هذه الدوريات وفق التفاهمات والتنسيق المتفق عليه على حد تعبيرها.

وكانت القوات الأمريكية والتركية قد نفذت، في وقت سابق من اليوم، أولى دورياتها المشتركة، في "المنطقة الآمنة" شرق الفرات شمالي سوريا.

يذكر أن أنقرة وواشنطن توصلتا مؤخرا إلى اتفاق بشأن إعلان "منطقة آمنة" شمالي سوريا ومركز تنسيق للعمليات المشتركة.

المصدر: RT