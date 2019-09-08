بالصور.. استخراج عدد كبير من الملاعق ومواد معدنية أخرى من معدة مصري

استخرج فريق جراحي بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة في مصر عددا كبيرا من أدوات المائدة "ملاعق، وشوك"، بالإضافة إلى خواتم وسلاسل كانت داخل معدة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح الدكتور أمجد فؤاد الذي قاد فريق إجراء العملية، أن المريض (20 سنة) يعانى من ضمور بالمخ، ووصل إلى المركز وهو يعانى من آلام شديدة بالبطن، فيما أكدت والدته فقدان أدوات المائدة وعددا من الخواتم والسلاسل.

RT

وبعد الفحص الطبي بالمنظار والأشعة، تبين وجود أجسام ضمت عددا من الملاعق والشوك وخاتم ذهب وسلاسل وأجسام أخرى تمكن الفريق الجراحي من استخراجها.

وغادر المريض قسم العمليات بعد التدخل الجراحي، كما أكدت مصادر طبية أن حالته مستقرة حاليا.

المصدر: RT

ناصر حاتم - القاهرة