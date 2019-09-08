أول تعليق للفالح بعد إعفائه من منصبه كوزير للطاقة في السعودية

وجه وزير الطاقة السعودي السابق، خالد الفالح، في أول تعليق له بعد إعفائه من منصبه، الشكر للعاهل السعودي وولي العهد على "منحه فرصة خدمة الوطن" وهنأ الوزير الجديد بالمنصب.

وقدم الفالح الشكر في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأحد "لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان على منحه فرصة لخدمة الوطن والتي توجت حياته العملية بشرف عظيم"، كما تقدم الفالح بالشكر لكل زملائه الذين عمل معهم خلال توليه منصبه كوزير.

كما تقدم بالتهنئة للأمير عبد العزيز بن سلمان بمنصبه الجديد كوزير للطاقة في البلاد خلفا له.

أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على منحي فرصة خدمة وطننا الغالي، حيث توّج ذلك حياتي العملية بشرف عظيم — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) 7 сентября 2019 г.

وأهنئ أخي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرًا للطاقة، راجيًا له كل التوفيق والسداد في قيادة هذا القطاع الهام — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) 7 сентября 2019 г.

وختامًا أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكافة الزملاء الذين سرّني العمل معهم على كل ما قدموه وما سيقدمونه من جهود في خدمة هذا الوطن المعطاء، وأدعو الله لهم بالمزيد من التميز والنجاح — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) 7 сентября 2019 г.

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس السبت أوامر ملكية، بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان خلفا له.

المصدر: وكالات