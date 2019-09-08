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أول تعليق للفالح بعد إعفائه من منصبه كوزير للطاقة في السعودية

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أول تعليق للفالح بعد إعفائه من منصبه كوزير للطاقة في السعودية
Reuters
وزير الطاقة السعودي السابق، خالد الفالح
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وجه وزير الطاقة السعودي السابق، خالد الفالح، في أول تعليق له بعد إعفائه من منصبه، الشكر للعاهل السعودي وولي العهد على "منحه فرصة خدمة الوطن" وهنأ الوزير الجديد بالمنصب.

وقدم الفالح الشكر في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأحد "لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان على منحه فرصة لخدمة الوطن والتي توجت حياته العملية بشرف عظيم"، كما تقدم الفالح بالشكر لكل زملائه الذين عمل معهم خلال توليه منصبه كوزير.

كما تقدم بالتهنئة للأمير عبد العزيز بن سلمان بمنصبه الجديد كوزير للطاقة في البلاد خلفا له.

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس السبت أوامر ملكية، بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان خلفا له.

المصدر: وكالات 

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