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سطو مسلح على مقر شركة نفط ليبية حكومية في طرابلس

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سطو مسلح على مقر شركة نفط ليبية حكومية في طرابلس
Reuters Ismail Zitouny
منشأة نفطية غرب طرابلس
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قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إن مسلحين فتحوا النار يوم الجمعة، داخل مقر وحدة تابعة لها لحفر وصيانة الآبار في طرابلس.

وذكرت المؤسسة في بيان، أن رجلين ملثمين اقتحما المبنى، واحتجزا حارسين حتى صباح اليوم السبت.

وأضاف البيان "تمت سرقة الممتلكات الشخصية للمحتجزين، إضافة إلى عدد من الأجهزة الأخرى التابعة للشركة".

ولم ترد بعد أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

وفي سبتمبر أيلول عام 2018، هاجم متشددون موالون لتنظيم "داعش" الإرهابي مقر المؤسسة الوطنية في طرابلس، وقتلوا فردين وجرحوا 25 آخرين على الأقل.

المصدر: رويترز

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