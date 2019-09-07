كشفت أول حاصلة على درجة الدكتوراة في الفيزياء النووية بمصر، لطفية النادي، أن الحروب التي خاضتها بلادها خلال العقود الماضية منعتها من التفوق على إسرائيل في المجال النووي.

وقالت النادي، في حوار مع صحيفة "اليوم السابع" المصرية الإلكترونية، نشر نصه اليوم السبت، ردا على سؤال حول سبب "توقف الحلم النووي" لبلادها: "بعد العدوان الثلاثي على مصر (حرب 1956)، زادت الضغوط لغلق ملف الطاقة الذرية تماما لأننا كنا متفوقين على كل الدول التي حولنا بمن فيها إسرائيل".

وأضافت النادي، وهي مؤسسة أول مركز لعلوم الليزر في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط والمعروفة في بلادها بلقب "أم الفيزياء النووية": "كانت أبحاثنا أكثر تطورا منهم، لكن فجأة توقف التمويل، وأصبحنا غير قادرين على شراء المعدات، أو تنفيذ عمليات الصيانة، أو تطوير أدواتنا، ففهمنا أننا لم نعد أولوية لدى القيادة السياسية".

وتابعت العالمة المصرية المشهورة: "وللأسف، البعض من العلماء أصيب بإحباط، وسافر وهاجر بعضهم إلى روسيا وأمريكا، لكن أنا وبعض الزملاء صممنا على البقاء في مصر والتطوير في مجالات أخرى".

المصدر: اليوم السابع