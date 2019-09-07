توتر يرافق جولات يوسف الشاهد خلال حملاته الانتخابية في ولايات تونس

رافق التوتر بعض الجولات التي قام بها يوسف الشاهد، المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، خلال حملاته في ولايات البلاد المختلفة.

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وأحدثت زيارة رئيس الحكومة لمحافظة صفاقس توترا حادا، حيث رفع عدد من أهالي المحافظة شعار "ديقاج" (إرحل) في وجهه، في مشهد مشابه لما حدث مؤخرا بمحافظتي القصرين وسيدي بوزيد.

وتدخل عناصر الأمن لتمكين يوسف الشاهد من دخول القاعة التي سيلقي فيها خطابا، في إطار حملته الانتخابية، بعد أن تجمع الرافضون لزيارته أمام القاعة محاولين منعه من الدخول.

وبقي المحتجون على زيارة الشاهد، أمام القاعة رافعين شعارات تندد بسياسات الشاهد في محافظة صفاقس التي تعد من أهم المحافظات التونسية في الانتخابات نظرا للكثافة السكانية فيها.

من جهته، نشر الشاهد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا وفيديو وثقت لحظة إلقاء كلمة لأنصاره في صفاقس، حيث علق المرشح للرئاسة قائلا: "صفاقس عاصمة الجنوب التي استقبلتني بصدق ومحبة.. للصفاقسية أقول.. سيكون رد التحية بأحسن منها".

المشهد ذاته، عاشه المرشح للانتخابات الرئاسية في ولاية القصرين، يوم الخميس، حيث اضطر الشاهد إلى مغادرة اجتماعه الشعبي الذي عقده بالمدينة وسط غضب جماهيري من زيارته للمحافظة.

وتجمع عدد من أصحاب الحالات الاجتماعية الهشة وعمال الآلية 16 العاملين ببلدية القصرين المطالبين بتسوية وضعياتهم، وعدد من أهالي شهداء وجرحى الثورة.

كما شهد الاجتماع انقطاعا للكهرباء في القاعة المخصصة للقاء مع مسانديه.





المصدر: RT