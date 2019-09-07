الجيش المغربي يعزز ترسانته العسكرية بمنظومة أوكرانية للتصدي لـ "الدرونات"

حصل المغرب مؤخرا على أسلحة متطورة خاصة بالتصدي للطائرات المسيرة، ويتعلق الأمر بمنظومة "Bukovel AD"، التي تنتجها شركة أوكرانية متخصصة، والتي تعد من آخر ما أنتجته الصناعات العسكرية.

ووفقا للصحيفة الأوكرانية "diana-mihailova"، التي نشرت تفاصيل الخبر، في 30 أغسطس 2019، فإن النظام العسكري لرصد الطائرات دون طيار حصلت عليه القوات المسلحة المغربية خلال مفاوضات قادها الجنرال عبد الفتاح الوراق، وتبلغ تكلفة النظام الجديد 50 ألف دولار وصممته الشركة الأوكرانية "Proximus"، ويُعرف بأنه أحد أكثر الأنظمة حداثة في الحرب ضد الطائرات بدون طيار.

ويتميز النظام الجديد بفعالية عالية لقدرته على الكشف المبكر عن المركبات الجوية غير المأهولة (الطائرات بدون طيار)، والمعروفة باسم طائرات "الدرون"، كما يقوم النظام بحظر البيانات وقنوات التحكم GPS / GLONASS، ولديه القدرة على اكتشاف الأجهزة عن بعد يصل إلى 10-15 كيلومترا.

ونشرت الصحيفة الأوكرانية على موقعها، مجموعة من الصور لنظام التصدي للطائرات دون طيار.

المصدر: وسائل إعلام مغربية