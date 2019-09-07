زوجان يحتفلان بذكرى زواجهما بطريقة لم يسبقهما إليها أحد (صور)

احتفل بيكرد عبد الله ودانا جعفر، من قرية ولزين التابعة لناحية قسري بقضاء جومان في محافظة أربيل شمال العراق، اليوم السبت، بذكرى زواجهما بطريقة لم يسبقهما إليها أحد.

وبطريقة مختلفة وبعمل يخدم البيئة، قرر العروسان تدشين حملة تنظيف للقرية بدلا من الاحتفال والاهتمام بأمور جانبية.

وبدأ الزوجان منذ صباح اليوم بتنظيف قريتهما، حيث قال الزوج، وهو معلم بمدرسة القرية: "قمنا بتعبئة 15 كيسا كبيرا بالنفايات وسنستمر حتى نكمل تنظيف القرية".

وأضاف: "أنا كمحب للبيئة وطبيعة كوردستان، أشعر بالخجل من تلويث بيئتنا".

وقرية ولزين، قرية جميلة في قضاء جومان، يوجد فيها أعلى شلال في إقليم كوردستان ويبلغ ارتفاعه 36 مترا، كما يزورها الكثير من السياح.

المصدر: شبكة "رووداو" الإعلامية