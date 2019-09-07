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القوات التونسية توقف 12 سودانيا بالمنطقة الحدودية العازلة مع ليبيا

أخبار العالم العربي

القوات التونسية توقف 12 سودانيا بالمنطقة الحدودية العازلة مع ليبيا
Reuters / Zoubeir Souissi
عناصر من الجيش التونسي
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أفادت وزارة الدفاع التونسية، اليوم السبت، بأن الوحدات العسكرية في بن قردان أقصى جنوب شرق تونس، أوقفت 12 شخصا يحملون الجنسية السودانية بالمنطقة الحدودية العازلة قرب الحدود مع ليبيا.

وقالت الوزارة إن هؤلاء الأشخاص كانوا بصدد اجتياز الحدود بصورة غير شرعية في اتجاه تونس.

وأضافت أنه تم تسليمهم إلى فرقة الحرس الوطني بالشوشة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية

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