 
مباشر

نبيه بري يرعى لقاء مصالحة بين "حزب الله" و"الاشتراكي"

أخبار العالم العربي

نبيه بري يرعى لقاء مصالحة بين
Reuters JS/gs
حسن نصر الله عن حزب الله ووليد جنبلاط عن الاشتراكي -أرشيف-
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mddv

التقت قيادتا "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"حزب الله" اللبنانيين، اليوم السبت، في قرية عين التينة، برعاية من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الذي يسعى لكسر فتور العلاقة بين الجانبين.

ونقل الموقع الرسمي للحزب الاشتراكي على لسان المشاركين في اللقاء تأكيدهم أن "الطرفين عبرا عن شكرهما للرئيس بري الذي أخذ المبادرة بجمع الفريقين"، كما أجمع الحاضرون على أن "المطلوب هو النظر إلى الأمام وإعادة العلاقة إلى ما كانت عليه".

من جهته، أثنى موقع "المنار" التابع لـ "حزب الله" على بري الذي "أخذ على عاتقه مسؤولية لم الشمل، ومن أجل مواجهة الاستحقاقات الكبرى التي يمر بها البلد، سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي"، مضيفا أن "هذا اللقاء جاء لكي يتوج ما يمكن أن نسميه المصالحة والمصارحة، وكان الجو جوا وديا".

وقال المعاون السياسي للأمين العام لـ "حزب الله"، حسين خليل، عقب اللقاء، إن "بري فوضنا لوضع أسس لحل كل المشكلات التي برزت خلال الفترة الماضية، واتفقنا على أن تعاد الأمور إلى مجاريها"، معتبرا أن "قسما كبيرا من المسائل السياسية تشكل قاسما مشتركا بين الطرفين".

وحضر اللقاء عن جانب بري وزير المال علي حسن خليل والمستشار أحمد بعلبكي، وعن "حزب الله" المعاون السياسي للأمين العام للحزب، حسين الخليل، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، وعن الحزب الاشتراكي وزير الصناعة وائل أبو فاعور والوزير والنائب السابق غازي العريضي.

المصدر: "الأنباء" + "المنار"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وفاة غامضة لعالم نووري مصري في المغرب بعد شربه كأس عصير