قتل 3 عناصر من القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم السبت، خلال معارك مع "الجيش الوطني الليبي" في ضواحي العاصمة طرابلس، وفقا لـ "رويترز".

ونقلت الوكالة عن شاهد من سكان مدينة مصراتة الساحلية التي تبعد 200 كلم شرقي طرابلس، أن ثلاثة من أبناء مدينته المقاتلين دفاعا عن حكومة الوفاق (المعترف بها دوليا)، قتلوا، صباح السبت، أثناء هجوم شنته الحكومة لطرد "الجيش الوطني"، التابع للمشير خليفة حفتر، من ضواحي العاصمة الجنوبية.

من جهته، قال مصدر في "الجيش الوطني" إن الهجوم تم صده بنجاح وإن قوات حفتر حافظت على مواقعها بضواحي المدينة. وأضاف المصدر أن خمسة من أفراد "الجيش الوطني" أصيبوا بجروح أثناء المواجهات.

وجاء استئناف المعارك بجنوب طرابلس، صباح اليوم، بعد نحو شهر من الهدوء الذي ساد في المنطقة إثر محاولات "الجيش الوطني" المتكررة، منذ أبريل الماضي، للسيطرة على العاصمة بهدف تطهيرها من "الجماعات والمليشيات الإرهابية"، وفقا لحفتر.

المصدر: رويترز