 
مباشر

أسطول أمريكي في البحرين يتلقى بلاغا بـ "تهديد بحري" في البحر الأحمر

أخبار العالم العربي

أسطول أمريكي في البحرين يتلقى بلاغا بـ
Reuters DM/ME/KR
سفينة حربية أمريكية بالقرب من اليمن -أرشيف-
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdd1

قال الناطق باسم الأسطول الأمريكي الخامس المتواجد في البحرين، جوشوا فراي، إن قواته جاهزة للحفاظ على أمن سفن الشحن في المنطقة.

إقرأ المزيد
الأقمار الصناعية ترصد ناقلة النفط الإيراني قبالة الساحل السوري (صور+فيديو)
الأقمار الصناعية ترصد ناقلة النفط الإيراني قبالة الساحل السوري (صور+فيديو)

وجاءت تصريحات المسؤول العسكري في أعقاب إنذار صدر عن الإدارة البحرية لوزارة النقل الأمريكية، اليوم السبت، أفاد بأن "تهديدا بحريا قد تم الإبلاغ عنه في البحر الأحمر بالقرب من اليمن".

ولم يشر الإنذار إلى طبيعة هذا التهديد أو مصادره.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

جنرال أمريكي: ليست لدينا قوة ردع لحماية شركائنا بالمنطقة