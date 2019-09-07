أسطول أمريكي في البحرين يتلقى بلاغا بـ "تهديد بحري" في البحر الأحمر

قال الناطق باسم الأسطول الأمريكي الخامس المتواجد في البحرين، جوشوا فراي، إن قواته جاهزة للحفاظ على أمن سفن الشحن في المنطقة.

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وجاءت تصريحات المسؤول العسكري في أعقاب إنذار صدر عن الإدارة البحرية لوزارة النقل الأمريكية، اليوم السبت، أفاد بأن "تهديدا بحريا قد تم الإبلاغ عنه في البحر الأحمر بالقرب من اليمن".

ولم يشر الإنذار إلى طبيعة هذا التهديد أو مصادره.

المصدر: وكالات