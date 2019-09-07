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راجمات الصواريخ السعودية تستهدف مواقع تمركز الحوثيين في صعدة

أخبار العالم العربي

راجمات الصواريخ السعودية تستهدف مواقع تمركز الحوثيين في صعدة
Reuters / Naif Rahma
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شهدت الحدود الجنوبية السعودية مع اليمن، يوم الجمعة، اشتباكات بين القوات السعودية ومجموعات من الحوثيين.

وقصفت راجمات الصواريخ السعودية عددا من المواقع التي يتمركز فيها الحوثيون داخل الأراضي اليمنية، ما ساهم في حسم الموقف بقتل عدد من عناصر الجماعة، بحسبما نقله موقع "سبق" السعودي.

ووفقا لمصادر عسكرية، فإن الراجمات السعودية وجهت ضربات ناجحة ضد عدد من المواقع التي يسيطر عليها الحوثيون داخل صعدة.

المصدر: موقع "سبق" السعودي

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