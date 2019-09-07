مصدر مطلع لـRT: عبد المهدي لم يقدم استقالته ولا يفكر بذلك

أكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم السبت، أن الأخير لم يقدم استقالته إلى رئيس الجمهورية برهم صالح ولا يفكر بذلك.

وقال المصدر لـRT "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن تقديم عبد المهدي استقالته وإبلاغه الكتل السياسية بأنه لا يستطيع إكمال عمله في رئاسة الحكومة العراقية، فهذه تصريحات يراد منها إرباك المشهد السياسي العراقي".

وأضاف "حتى رئيس الجمهورية ليس في بغداد، فكيف يقدم استقالته له".

يذكر أن وسائل إعلام عراقية، تداولت معلومات عن تقديم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي استقالته لرئيس الجمهورية، وبأنه أبلغ الكتل السياسية بذلك.

المصدر: RT