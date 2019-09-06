إيطاليا.. تعيين زوج صحفية مغربية وزيرا في حكومة جوزيبي كونتي (صورة)

بعد أزمة سياسية لنحو شهر، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جوزيبي كونتي، وهي الحكومة الإيطالية الـ77 منذ إعلان الجمهورية الأولى في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وتضم الحكومة الإيطالية 21 وزيرا، منهم سبع نساء، وضمنهم الوزير فينتشنزو أميندولا، زوج الصحفية المغربية المشتغلة بإيطاليا، كريمة موال، والذي جرى تعيينه على رأس وزارة الشؤون الأوروبية في حكومة كونتي.

ويعد وزير الشؤون الأوروبية الجديد، فينتشنزو أميندولا، 46 عاما، صديقا للمغرب، ويقوم بزيارات إلى المملكة بين الفينة والأخرى لقضاء العطلة، خصوصا في مدينة أصيلة حيث له بيت رفقة زوجته المغربية، بحسبما نقله موقع "هسبريس" المغربي.

وينحدر وزير الشؤون الأوروبية من مدينة نابولي، وله تجربة طويلة في ملفات السياسة الخارجية الرئيسية التي أشرف عليها في الحزب الديمقراطي وفي الحكومة.

وفي يونيو الماضي، جرى اختياره مسؤولا عن الشؤون الخارجية للحزب الديمقراطي من قبل الأمين العام نيكولا زينجاريتي، وسبق أن شغل الدور ذاته في أمانة رينزي، كما أنه تقمص منصب وكيل وزارة الخارجية في عهد كل من أنجيلينو ألفانو وباولو جنتيلوني.

Reuters

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي