بن زايد يؤكد للبرهان وقوف الإمارات مع السودان

أكد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لرئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقوف الإمارات إلى جانب السودان والحفاظ على وحدته.

وأفادت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية بأن بن زايد والبرهان بحثا، في اتصال هاتفي أجرياه اليوم الجمعة، "العلاقات الأخوية بين البلدين وإمكانات تنميتها في المجالات كافة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

واستعرض بن زايد والبرهان، حسب الوكالة، "تطورات الأحداث والمستجدات التي تشهدها المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

وهنأ ولي عهد أبو ظبي، الذي يتولى أيضا منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية، البرهان "بالخطوات المهمة التي تم اتخاذها مؤخرا وأسفرت عن توافق على تشكيل الحكومة، متمنيا لها دوام التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والتنمية والازدهار".

ونقلت "وام" أن بن زايد "أكد وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب السودان الشقيق في جهوده الرامية إلى الحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره".

من جانبه أعرب رئيس المجلس السيادي السوداني، حسب الوكالة، "عن شكره وتقديره" لبن زايد "على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة تجاه السودان وشعبه، متمنيا لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار".

وتأتي هذه المكالمة بعد أن أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الخميس الماضي، تشكيلة الحكومة الانتقالية في البلاد.

وقال حمدوك إن الحكومة السودانية الجديدة ستعمل فورا بشكل متناغم ومتكامل، مؤكدا أن البلاد تبدأ مرحلة جديدة في تاريخها.

المصدر: وام + وكالات