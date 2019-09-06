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العراق.. قيادة عمليات بغداد تعلن إغلاق الملاهي الليلية ومحلات بيع الخمور

أخبار العالم العربي

العراق.. قيادة عمليات بغداد تعلن إغلاق الملاهي الليلية ومحلات بيع الخمور
Reuters / Saba Kareem
بغداد
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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، غلق الملاهي والنوادي الليلية ومحلات بيع المشروبات الروحية في العاصمة بغداد لعشرة أيام خلال فترة عاشوراء.

ووجه كتاب أرسلته قيادة العمليات إلى قواطع المسؤولية في العاصمة "بغلق الملاهي والنوادي الليلية والكوفي شوب ومحلات بيع المشروبات الروحية".

وأوضح أن "آمر الوحدة العسكرية بالقواطع الأمنية يتحمل مسؤولية عدم غلق ما ورد أعلاه اعتبارا من 3 ولغاية 12 أيلول" (سبتمبر).

وتتزامن هذه الأيام مع إحياء مراسم "عاشوراء"، وهي ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب في معركة كربلاء في العاشر من محرم.

ويحيي الشيعة المناسبة كل عام، حيث تخرج مواكب العزاء ويتوافد مئات الآلاف إلى كربلاء لزيارة قبر الحسين. كما يقوم زوار بالحضور إلى كربلاء مشيا على الأقدام بأطفالهم وشيوخهم من مدن العراق البعيدة حاملين الرايات.

كما يقوم أهالي المدن والقرى المحاذية لطريق الزائرين بنصب خيام كبيرة أو يفتحون بيوتهم لاستراحة الزوار وإطعامهم معتبرين ذلك تقربا إلى الله وتبركا.

المصدر: شبكة "رووداو"

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