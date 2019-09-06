قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية، الجنرال جوزيف دانفورد، إن الولايات المتحدة تحتاج إلى تدريب ما بين 50 و60 ألفا من القوات المحلية لضبط الأمن شمالي سوريا.

وجاءت تصريحات دانفورد في معرض إجابته، اليوم الجمعة، على الأسئلة التي وجهت إليه في ندوة نظمها مجلس العلاقات الخارجية، وفي مقدمتها أسئلة عن الشأن السوري.

وأشار دانفورد إلى تراجع تنظيم "داعش"، مستدركا أن "التنظيم لا يزال يحتفظ بوجود مهم في العراق وسوريا".

وأعرب عن قلقه من "اتباع عناصر التنظيم تكتيك حروب العصابات، وأزمة اللاجئين، والمحتجزين من أفراد "داعش" لدى قوات سوريا الديمقراطية".

كما أكد دانفورد على "ضرورة دعم قوات سوريا الديمقراطية، من أجل مكافحة فلول التنظيم".

وشدد رئيس هيئة الأركان الأمريكية على أهمية إرساء الأمن في المناطق التي يتم تطهيرها من عناصر "داعش".

المصدر: شبكة "رووداو"