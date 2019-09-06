 
مباشر

رئيس الأركان الأمريكي: نحتاج لتدريب 60 ألف مقاتل لضبط أمن الشمال السوري

أخبار العالم العربي

رئيس الأركان الأمريكي: نحتاج لتدريب 60 ألف مقاتل لضبط أمن الشمال السوري
Reuters
رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي الجنرال جوزيف دانفورد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/md9x

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية، الجنرال جوزيف دانفورد، إن الولايات المتحدة تحتاج إلى تدريب ما بين 50 و60 ألفا من القوات المحلية لضبط الأمن شمالي سوريا.

وجاءت تصريحات دانفورد في معرض إجابته، اليوم الجمعة، على الأسئلة التي وجهت إليه في ندوة نظمها مجلس العلاقات الخارجية، وفي مقدمتها أسئلة عن الشأن السوري.

وأشار دانفورد إلى تراجع تنظيم "داعش"، مستدركا أن "التنظيم لا يزال يحتفظ بوجود مهم في العراق وسوريا".

وأعرب عن قلقه من "اتباع عناصر التنظيم تكتيك حروب العصابات، وأزمة اللاجئين، والمحتجزين من أفراد "داعش" لدى قوات سوريا الديمقراطية".

كما أكد دانفورد على "ضرورة دعم قوات سوريا الديمقراطية، من أجل مكافحة فلول التنظيم".

وشدد رئيس هيئة الأركان الأمريكية على أهمية إرساء الأمن في المناطق التي يتم تطهيرها من عناصر "داعش".

المصدر: شبكة "رووداو"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد اتهاماته لعسكريين مصريين.. كيف رد علي عبد الخالق على فيديوهات نجله؟