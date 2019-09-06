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بدعم من السعودية.. "الأونروا" تفتتح أكبر مستودع إمدادات في غزة

أخبار العالم العربي

بدعم من السعودية..
Reuters RZ/
مساعدات مقدمة من الأونروا - أرشيف -
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افتتحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الجمعة، أكبر مستودع إمدادات جديد لها في رفح، جنوب قطاع غزة، بدعم من الرياض.

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وأكدت الوكالة أن بناء المستودع هو جزء من اتفاقية وُقعت بين "الأونروا" والصندوق السعودي للتنمية في مايو 2015 بقيمة 62 مليون دولار أمريكي.

ولفتت إلى أن هذه الاتفاقية أسهمت أيضا بتقديم التمويل لإصلاح وإعادة بناء الوحدات السكنية ودعم تطوير البنية التحتية التعليمية والصحية لمنشآت "الأونروا" في غزة.

وتشمل المنشأة ساحة مفتوحة للحاويات و26 مخزنا ومنطقة لوقوف السيارات، ومحطة وقود، إضافة إلى مبنى إداري.

وقال مدير عمليات "الأونروا" في غزة، ماتياس شمالي: "يعد إنجاز هذا المشروع المثير للإعجاب حقا في حجمه ونطاقه، علامة فارقة مهمة للأونروا كما سيكون له تأثير مهم على عمليات الوكالة في دعم لاجئي فلسطين".

من جانبه، عبر نائب المفوض العام للوكالة، كريستيان سوندرز، عن امتنانه الكبير للدعم المقدم من السعودية.

المصدر: "واس"

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