حرس الحدود السعودي ينقذ عائلة باكستانية من 8 أشخاص

تمكن رجال حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بالسعودية، الجمعة، من إنقاذ عائلة مكونة من 8 أشخاص من الجنسية الباكستانية، اتضح أنهم رجلان و3 نساء و3 أطفال علقت سيارتهم بالرمال في قطاع سلوى.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الملازم عبد الملك بن عبد العزيز العبد القادر، بأنه ورد بلاغ عن طريق هاتف طوارئ حرس الحدود من مقيم باكستاني الجنسية، يفيد بأن سيارته علقت بالرمال شمال غرب ميناء العقير.

وأضاف أنه على الفور، جرى تكليف دوريات حرس الحدود الساحلية بقطاع سلوى بإدارة وتنسيق من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور الخليج العربي (DMRCC)، لتقديم المساعدة اللازمة.

وأشار عبد العزيز العبد القادر إلى أن العائلة المكونة من 8 أشخاص بصحة جيدة.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية اتباع الأنظمة والتعليمات وتوخي الحذر، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود 994 لتقديم المساعدة اللازمة.

المصدر: وكالة "واس"