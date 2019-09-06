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إفلاس شركة طيران فرنسية.. والخطوط الجوية الجزائرية تتدخل

أخبار العالم العربي

إفلاس شركة طيران فرنسية.. والخطوط الجوية الجزائرية تتدخل
Reuters BT/
طائرة تابعة لشركة إيغل ازور
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اقترحت شركة "الخطوط الجوية الجزائرية"، اليوم الجمعة، التكفل برحلتين من ضمن الرحلات التي ألغتها شركة الطيران الفرنسية "إيغل أزور" بسبب معاناتها من مشاكل مالية.

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وأفادت الصفحة الإعلامية للخطوط الجوية الجزائرية على "فيسبوك" بأن مسؤولي الشركة اقترحوا على "إيغل أزور" التكفل برحلتين إضافيتين ألغتهما الشركة الفرنسية، بعد أن كانت تكفلت برحلة واحدة يوم أمس.

وكانت "إيغل أزور"، التي تدير في الغالب رحلات جوية بين الجزائر وفرنسا، كشفت على موقعها على الإنترنت أن "وضعها المالي والصعوبات التشغيلية" لا يسمحان لها بضمان الرحلات الجوية بعد اليوم الجمعة.

المصدر: "فيسبوك"

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