مصر.. حادث سير مروع يقتل عدة أطفال وسيدة من عائلة واحدة

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون من عائلة واحدة، إثر حادث سير مروع وقع في محافظة أسيوط بصعيد مصر.

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وانتقلت مباحث القوصية التي وقع الحادث بالقرب منها إلى مكان الواقعة. وبعد التحريات، تبين أن أسرة تقيم في منطقة بولاق بمحافظة الجيزة، انقلبت سيارتها في طريق أفرادها لقرية فزارة لحضور حفل زفاف أحد أقربائهم.

وأدى الحادث إلى وفاة عدة أطفال (13 عاما و3 سنوات و10 سنوات و17 عاما)، بالإضافة إلى سيدة تبلغ من العمر 48 عاما ورجل في الـ 47 من عمره.

المصدر: RT- ناصر حاتم