 
مباشر

مصر.. حادث سير مروع يقتل عدة أطفال وسيدة من عائلة واحدة

أخبار العالم العربي

مصر.. حادث سير مروع يقتل عدة أطفال وسيدة من عائلة واحدة
RT
الحادث
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/md8s

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون من عائلة واحدة، إثر حادث سير مروع وقع في محافظة أسيوط بصعيد مصر.

مصر.. حادث سير مروع يقتل عدة أطفال وسيدة من عائلة واحدةالحادث
إقرأ المزيد
مصر.. مقتل 11 شخصا في حادث سير مروع
مصر.. مقتل 11 شخصا في حادث سير مروع

وانتقلت مباحث القوصية التي وقع الحادث بالقرب منها إلى مكان الواقعة. وبعد التحريات، تبين أن أسرة تقيم في منطقة بولاق بمحافظة الجيزة، انقلبت سيارتها في طريق أفرادها لقرية فزارة لحضور حفل زفاف أحد أقربائهم. 

وأدى الحادث إلى وفاة عدة أطفال (13 عاما و3 سنوات و10 سنوات و17 عاما)، بالإضافة إلى سيدة تبلغ من العمر 48 عاما ورجل في الـ 47 من عمره.

المصدر: RT- ناصر حاتم

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

دفاعا عن المسلمات.. ماذا قال نائب سيخي لبوريس جونسون داخل البرلمان؟