بعد تداول "غرامة فعل فاضح" بكثافة.. "الأوقاف" السورية تنفي وتحذر

نفت وزارة الأوقاف السورية صحة وثيقة بعنوان "غرامة فعل فاضح" تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، منسوبة للوزارة التي حذرت من تداولها.

وقالت الوزارة في صفحتها على "فيسبوك" إن الوثيقة المنسوبة لها "كذبا وزورا مزورة تماما ولا تمت للحقيقة بصلة".

وفندت الوزارة الوثيقة مؤكدة أنه "لا وجود لشعبة في وزارة الأوقاف اسمها شعبة الأخلاق العامة".

وقالت الوزارة إنه، وبعد التدقيق، تبين أن تلك الوثيقة "صادرة عن الخونة خارج القطر، وإن النص المكتوب والجهد المبذول في تزويرها وإخراجها يبين مدى وعمق التحريض على وزارة الأوقاف" حسب تعبير البيان الذي حذر من تداول الوثيقة.

وأكد البيان أن الوزارة "تحتفظ بحقها في اتباع السبل القانونية تجاه المواقع والصفحات التي تقوم بنشر هذه الوثيقة".

وأضافت أن "التزوير والتعامل بالمزور جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة والسجن".

وأوضحت الوزارة أن "الأيدي التي قامت بتزوير هذه الوثيقة هي ذاتها من قامت سابقا بتزوير نسخ قانون الأوقاف بغية تحريض الناس لإحداث الفتنة".

وكانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة مزورة على أنها صادرة بالتعاون بين محافظة دمشق، ووزارة الأوقاف، تتضمن فرض عقوبات شديدة على من يمارس أفعالا فاضحة في الحدائق العامة.

ويأتي ذلك بعدما تم تداول أقوال منسوبة لمدير الحدائق في دمشق، محمود مرتضى، تفيد بأن "الأفعال غير الاجتماعية في الحدائق تعرض صاحبها لغرامة بمقدار 500 ليرة"، وهو ما نفاه مرتضى عبر RT، وقال إنه لم يذكر عقوبة كتلك وإنما تحدث عن عقوبات على مخالفات تطال الحدائق بالتخريب وإشعال النيران.

المصدر: RT